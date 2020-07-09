В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде

БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник на фоне массовых протестов против введения дополнительных эпидемиологических ограничений. Как заявила в четверг на пресс-конференции премьер страны Ана Брнабич, в столице страны вводится лишь ограничения на массовые собрания людей.

"Первая мера для Белграда - запрет на массовые собранию людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера - ограничения численности людей в закрытых помещениях из расчета один человек на четыре квадратных метра. Третья мера - ограничение рабочего времени в закрытых помещениях с 21 часа до 6 часов утра, для открытых пространств (веранды кафе и ресторанов - прим. ТАСС) рабочее время с 23 часов до 6 утра", - заявила Брнабич, отметив, что о комендантском часе речи не идет.

Во вторник президент страны Александар Вучич объявил о введении в Белграде комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса с вечера пятницы до утра понедельника. Граждане не поддержали решение сербского лидера и, не дожидаясь окончания его обращения к нации, вышли на улицы. После подключения к мирным акциям радикальных групп мирный протест против комендантского часа перерос в попытку штурма здания парламента страны. После этого начались полномасштабные столкновения полиции и демонстрантов, которые продолжились и на следующий день.

По данным полиции и медиков, 7 и 8 июля в столкновениях полиции и протестующих пострадали 96 человек - 62 полицейских и 34 демонстранта. Задержаны 23 человека, сожжены пять полицейских автомобилей. Как сообщило национальное ТВ Сербии, в четверг в Белграде за участие в беспорядках задержаны граждане Израиля и Кыргызстана. В свою очередь издание Alo сообщило, что на протестах в Белграде принимали участие наемники американской ЧВК "Блэкуотер", граждане Сербии, которые ранее воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.