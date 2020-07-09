Прокуратура Украины за импорт электроэнергии из России открыла дело о госизмене

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Офис генерального прокурора Украины на основании решения Печерского районного суда Киева начал уголовное расследование по подозрению в государственной измене в отношении народного депутата, главы комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной рады Андрея Геруса, экс-министра энергетики Алексея Оржеля, а также члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Коваленко. Об этом говорится в выписке из реестра досудебных расследований, передает издание "РБК-Украина".

Чиновникам вменяется предварительный сговор в принятии решения об отмене ограничений на импорт электроэнергии из России, который "нанес ущерб экономической безопасности Украины".

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро возбудить дело по заявлению депутата Олега Ляшко о совершении Герусом действий, которые "нанесли значительный ущерб госбюджету и украинским энергокомпаниям". Кроме того, в июне 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по открытию импорта электроэнергии из РФ, злоупотреблениям на этом рынке и коррупционным схемам в отрасли. В то же время Государственное бюро расследований открыло дело о государственной измене в отношении главы комитета из-за принятия поправок в закон о ядерной энергии, позволивших еще осенью прошлого года возобновить импорт электроэнергии из России.

3 июля профильный комитет парламента, возглавляемый Герусом, поддержал внесение поправок в закон "О рынке электроэнергии", позволяющих импортировать электроэнергию из РФ. Также сообщалось, что глава комитета неоднократно заявлял о том, что поставки электроэнергии из России не представляют угрозу энергетической безопасности Украины.

Импорт электроэнергии на Украину

В 2014-2015 годах Украина импортировала электроэнергию из России из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, нехватки угля на тепловых электростанциях, поломок энергоблоков атомных электростанций и сложных метеоусловий в зимний период. С 2016 года Украина электроэнергию не импортировала.

Осенью 2019 года после почти четырехлетнего перерыва Украина вновь начала импорт электроэнергии из РФ. Это стало возможным вследствие внесения поправок в принятый 18 сентября закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Российское электричество начало продаваться на украинском рынке "на сутки вперед". Одной из первых компаний, которая приобрела эту электроэнергию, стала "Днепроазот", которая входит в группу "Приват" украинского олигарха Игоря Коломойского. Первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте "Укрэнерго" 1 октября прошлого года.

Однако с 1 апреля Украина во исполнение постановления правительства от 18 марта начала применять специальную пошлину в размере 65% на электроэнергию и уголь, кроме антрацита для энергетики и коксующегося угля для металлургии, которые поступают из России.

16 июня правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о запрете импорта электроэнергии из Белоруссии и России до 31 декабря 2021 года. Таким образом, Кабинет министров предлагает отказаться от импорта российской и белорусской электроэнергии, который осуществлялся по двусторонним договорам, действующим до 31 декабря 2021 года. Правительство мотивировало этот шаг необходимостью "обеспечения стабилизации ситуации на рынке электроэнергии, обеспечения стабильной работы энергетической системы Украины, а также создания равных справедливых условий на рынках электроэнергии".

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия для защиты экономических интересов приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран. Украина в свою очередь приняла постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", которое вступило в силу с 10 января 2016 года. После этого Киев неоднократно вводил новые пошлины и эмбарго на российские товары.