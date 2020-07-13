Терроризм в эпоху пандемии. Как коронавирус повлиял на безопасность в мире?

Выступая в начале июля на заседании Совета Безопасности ООН, генсек организации Антонио Гутерриш рассказал, что террористические группировки по всему миру используют пандемию коронавируса, чтобы расширить свое влияние. По его словам, члены таких организаций рассматривают глобальную нестабильность как тактическое преимущество. Мы решили разобраться, правда ли пандемия пришлась на руку международным террористам и стоит ли ожидать усиления их активности. Посылка из Сирии Первого июля в юго-западном итальянском порту Салерно местная полиция перехватила крупнейшую партию наркотиков на сумму $1,1 млрд. В трех задержанных контейнерах правоохранители нашли более 84 млн таблеток амфетамина общим весом в 15 тонн. Как заявили следователи, это самое масштабное в мире изъятие наркотиков как с точки зрения количества, так и по общей стоимости.

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Таблетки были спрятаны в бумажных цилиндрах для промышленного использования, а потому их не обнаружили портовые сканеры. Перехватить поставку удалось благодаря расследованию деятельности итальянской преступной организации "Каморра". В правоохранительных органах полагают, что наркоторговцы закупали амфетамин в Сирии, так как в Европе его производство остановилось из-за пандемии коронавируса. По мнению силовиков, задержанные таблетки были изготовлены боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России организация), которые в последние годы стали одними из лидеров по производству амфетамина. Благодаря этому террористы по-прежнему имеют возможность финансировать свою деятельность.

Описание Партия наркотиков, изъятая в порту Салерно, 1 июня © EPA-EFE/CIRO FUSCO

На причастность ИГ также указывал нанесенный на таблетках логотип Captagon — весьма распространенный на Ближнем Востоке препарат, который используют для подавления страха и боли. Его также называют "наркотиком джихадистов". Согласно многочисленным свидетельствам, боевики принимали Captagon во время боевых действий в Сирии, а также во время терактов в Европе, например при нападении на театр Bataclan в Париже в 2015 году. Пандемия и наркотрафик "Наша версия заключается в том, что во время карантина, в связи с глобальной эпидемиологической ситуацией, производство и распространение синтетических наркотиков в Европе практически прекратилось, и поэтому многие наркоторговцы с различными организованными преступными группировками обратились в Сирию, где процесс, похоже, не замедлился", — заявили в полиции.

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Согласно докладу антинаркотического управления ООН, ограничения авиасообщения, вероятно, сказались на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин), для поставок которых между континентами чаще всего прибегают к воздушному транспорту. По мнению экспертов, экономический спад из-за пандемии способен трансформировать рынок наркотиков в долгосрочной перспективе. Проблемные зоны В своем выступлении генсек также отметил, что пандемия породила социальные и экономические потрясения, которые могут привести к радикализации отчаявшихся людей, особенно молодежи, и подтолкнуть их к экстремизму и преступности. В первую очередь это касается развивающихся стран, которые сильнее всего пострадали от потрясений, связанных с коронавирусом. Вызванный пандемией экономический спад и неспособность правительств некоторых стран оказать помощь всем нуждающимся привели к серьезной политической напряженности в отдельных регионах мира. Не получившие помощи от властей и разочаровавшиеся в своих государствах люди становятся легкими мишенями для вербовки террористов. Во многих случаях преступные организации дают им то, что не смогло или не захотело дать государство: еду, деньги, "понятную" картину мира.

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"С самого начала пандемии и ослабления возможностей органов безопасности по всему миру ИГ продолжало проводить операции в Афганистане, Западной Африке, Центральной Африке, Сахеле, Египте и Йемене", — рассказала изданию Time Рита Кац, директор SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность джихадистких и ультранационалистических организаций. "ИГ намеренно использовало пандемию для нападений в Ираке, на Мальдивах и на Филиппинах", — добавляет она. Слова Кац косвенно подтверждает июньское заявление Госдепа, в котором власти США предупреждают, что угроза со стороны ИГ по-прежнему сохраняется по всему миру, в особенности в Африке, а также в Южной и Юго-восточной Азии. Вылазки в Ираке и Сирии Несмотря на то что международная коалиция выдавила боевиков с захваченных в Ираке и Сирии земель, террористы продолжают действовать в регионе и совершать новые нападения. Именно Ирак стал одной из стран, где во время кризиса с пандемией боевикам удалось активизировать число своих вылазок.

Описание Контртеррористическая операция в Ираке, 2 июня © Ali Makram Ghareeb/Anadolu Agency via Getty Images

"Исламское государство" действительно попыталось извлечь максимум пользы из пандемии коронавируса, развязав волну нападений по всему Ираку, что также совпало с празднованием священного месяца Рамадан, который джихадисты в последние годы превратили в месяц завоеваний", — рассказал FOX News Рафаэль Глак, основатель сайта Jihadoscope, который занимается мониторингом активности террористов.

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При этом во время первой волны заражений силы коалиции сократили количество своих операций, то же самое сделали и иракские военные, которые были заняты обеспечением комендантского часа и карантинных мер. Вдобавок к этому некоторые европейские страны вывели свои войска из учебных миссий коалиции и НАТО в попытке сократить число заражений. Все это развязало руки боевикам, которые решили воспользоваться сложившимся кризисом. В середине июня силы коалиции США уничтожили сразу три лагеря боевиков ИГ в Вади Аш-Шай в Ираке. Регулярные нападения происходили и в соседней Сирии, где террористы ИГ атаковали блокпосты курдов, развязали бои с правительственными силами возле Пальмиры, а также регулярно устраивали засады на шоссе, ведущем в Дейр-эз-Зор, по которому перемещаются военно-транспортные колонны. В провинции Ракка сирийские войска и отряды ополченцев в конце мая уничтожили банду террористов, которая орудовала в районе нефтяного месторождения Эс-Саура и нападала на армейские посты. Все это не считая отдельных терактов, которые боевики устраивали в разных подконтрольных сирийскому правительству городах. Пропаганда насилия Как показало исследование американской организации Moonshot CVE, в начале апреля пользователи из США на 13% чаще стали запрашивать в Google страницы, связанные с ультраправыми и неонацистскими материалами. Социальное дистанцирование вынудило людей все больше времени проводить дома за компьютером, что также идет на пользу вербовщикам и пропагандистам радикальных идей. В марте 2020 года, когда большинство стран ЕС только начали закрываться на карантин, боевики ИГ в своем еженедельном бюллетене "Ан-Наба" призвали своих сторонников нанести удар по Западу. Террористы назвали пандемию подходящим моментом для таких действий, так как правительства западных стран оказались полностью заняты борьбой с вирусом.

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"ИГ начало использовать тему COVID-19 в качестве пропаганды, превознося вирус как божественное наказание Западу", — объяснил старший научный сотрудник Проекта по борьбе с экстремизмом (CEP) Джош Липовски. Сначала ИГ призывали своих сторонников избегать районов заражения, но затем они поняли, что могут извлечь выгоду из страха, вызванного пандемией". Примерно в это же время свою агитацию начали и террористы из "Аль-Каиды" (организация также запрещена в РФ). Боевики выпустили шестистраничный манифест на английском языке, в котором говорили о рассыпающейся экономической гегемонии США, о "каре для Запада" и связывали пандемию с "наказанием высших сил". В докладе Ближневосточного научно-исследовательского института (MEMRI) от 15 мая говорится, что в последнее время эксперты наблюдают всплеск интернет-активности со стороны радикалов. Это и появление различных аккаунтов на Facebook, запуск новых подпольных СМИ и активация уже действующих Telegram-каналов. Террористы в Европе Вполне возможно, что агитация боевиков и призывы атаковать Запад частично добрались до "целевой аудитории". Так, 15 апреля полиция Германии арестовала на западе земли Северный Рейн-Вестфалия четырех подозреваемых членов ИГ, которые, по мнению властей, планировали нападение на американские военные объекты в стране. Согласно информации немецкой газеты Der Spiegel, будучи выходцами из Таджикистана, исламисты хотели уехать из Германии на родину, чтобы воевать против местного правительства, но позже передумали и решили устроить теракты в ФРГ.

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Также в апреле французские органы по борьбе с терроризмом начали расследование после того, как 33-летний суданец Абдалла Ахмад-Осман напал с ножом на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер. В результате два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что нападавший "встал на путь терроризма". По информации агентства AFP, по этому делу полиция задержала еще двух подозреваемых. В начале мая полиция Барселоны арестовала выходца из Марокко, который, по данным The Mirror, готовился совершить одиночное нападение. До этого испанским правоохранителям удалось задержать одного из самых разыскиваемых террористов в Европе, бывшего британского рэпера Абделя-Маджида Абделя Бари, который в течение нескольких лет находился в зоне сирийско-иракского конфликта.

Описание Задержание предполагаемого террориста в Барселоне, 8 мая © EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

Как отмечает издание El Periodico, в последние месяцы правоохранительные органы Испании усилили борьбу с терроризмом и уже провели шесть операций по поимке членов ИГ, в результате которых им удалось задержать 13 человек. Последней такой операцией стало раскрытие 8 июля сети вербовщиков ИГ в городе Бадалона провинции Барселоны. Угроза сохраняется "Пандемия обнажила и ускорила многие текущие и возникающие тенденции в меняющемся террористическом ландшафте. Это и угрозы, создаваемые региональными отделениями ИГИЛ и "Аль-Каиды", и риск возрождения ИГИЛ в Ираке и Сирии, и использование социальных сетей для радикализации и подстрекательства к терроризму. Кроме того, растут угрозы со стороны политических, этнических и расово мотивированных экстремистских групп, которые могут мутировать в террористические", — заявил в интервью ТАСС глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков. Он также выразил обеспокоенность тем, что боевики уже рассматривали коронавирус в качестве биологического оружия, отметив, что некоторые экстремистские группы открыто призывали использовать COVID-19 как средство для нападения. За идею преднамеренного заражения ухватились и правые радикалы, которые призывали заболевших единомышленников "посетить местную мечеть, синагогу или погулять в мигрантском районе".

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