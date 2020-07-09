Британские сторожевые корабли сопроводили корабли ВМФ России через Ла-Манш

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Британские сторожевые корабли HMS Tyne и HMS Severn сопроводили в четверг четыре корабля ВМФ России через Ла-Манш и Па-де-Кале. Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВМС Соединенного Королевства, большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота РФ "Вице-адмирал Кулаков", патрульный корабль "Василий Быков" и два вспомогательных судна следовали в Северное море.

"Британские корабли, портом приписки которых является Портсмут, встретили четыре российских корабля на границе зоны ответственности Соединенного Королевства и сопровождали их во время прохода через Ла-Манш и Па-де-Кале, где идет активное судоходство, в Северное море, передав выполнение задачи по их сопровождению ВМС Бельгии", - говорится в распространенном документе.

Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Вице-адмирал Кулаков" входит в состав бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, базирующейся в Североморске. Корабль постоянно участвует в дальних походах в Атлантический и Индийский океаны и Средиземное море, а также в Арктику. Входит в состав арктической группировки флота.