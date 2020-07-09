Помпео заявил, что США не будут моментально отменять запрет на въезд в страну граждан ЕС

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Американские власти не собираются моментально отменять запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан ЕС, введенный в марте в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на телефонном брифинге для иностранных журналистов.

Его попросили рассказать, когда будет снят запрет на поездки. "Это не будет в режиме "включил и выключил". Это будет состоять из компонентов, последовательная активизация которых приведет к полному восстановлению поездок, как можно скорее и безопаснее", - отметил шеф американской дипломатии.

Он подчеркнул, что США и Европа "ведут сложные переговоры" по этому вопросу с целью убедиться, что "риск [распространения заболевания] снижается". "Мы испытываем глубокую потребность и желание восстановить мировую экономику, <...> туристические поездки являются важным экономическим фактором", - указал руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Запрет на въезд в США

Президент США Дональд Трамп 13 марта ограничил въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны. Позднее он распространил этот запрет на Ирландию и Великобританию. Ранее аналогичные меры вводились в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

20 марта Трамп объявил, что Соединенные Штаты временно вводят ограничения на пересечение границ с Мексикой и Канадой. По словам главы государства, временный запрет вводится на "все поездки, которые не являются необходимыми".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12 млн человек, почти 550 тыс. умерли.