Reuters: США вскоре запретят властям сделки с компаниями, закупающими товары у Huawei

ТАСС, 9 июля. Администрация президента США Дональда Трампа планирует завершить на этой неделе доработку положений, подразумевающих запрет американскому правительству на закупку товаров или услуг у компаний, использующих продукцию пяти китайских корпораций, в том числе Huawei. Об этом в четверг со ссылкой на представителя администрации сообщило агентство Reuters .

По его сведениям, теперь компаниям перед продажей каких-либо услуг или товаров правительству Соединенных Штатов нужно будет подтвердить, что они не используют продукты видеонаблюдения от Dahua Technology, а также компании инновационных технологий Hikvision. То же самое касается и закупки оборудования у Hytera Communications Corporation, а также устройств мобильной связи от Huawei и ZTE. Отмечается, что любая компания, использующая в повседневной деятельности техническое оснащение от означенных пяти корпораций, лишается права продажи чего-либо американским властям без специального разрешения.

"Наша нация сталкивается с серьезной угрозой со стороны стран-оппонентов, таких как Китай, которые стремятся проникнуть в наши системы", - приводит агентство выдержки из заявления директора административно-бюджетного управления Белого дома Расселла Воута.

Reuters указывает, что новое правило по осуществлению госзакупок вступит в силу 13 августа.

Санкции в отношении Huawei и других китайских компаний

Федеральная комиссия по связи США 30 июня объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности страны.

В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Соответствующие меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у перечисленных юридических лиц.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах.

20 мая прошлого года Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию на 90 дней, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Впоследствии власти США несколько раз продлевали действие лицензии. В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.