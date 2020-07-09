СМИ: доклад о "вмешательстве" России в британскую демократию опубликуют в ближайшее время

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Доклад о приписываемом России вмешательстве в британские демократические процессы может быть опубликован уже в ближайшее время. Об этом сообщила в четверг газета The Independent.

По ее информации, 13 июля британские депутаты путем голосования определят состав межпартийного парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности, который ранее и подготовил этот доклад. 14 июля состав комитета должен быть одобрен Палатой лордов, верхней палатой британского парламента, после чего члены комитета должны избрать председателя. По информации газеты, вероятнее всего, им станет ставленник премьер-министра Борис Джонсона, бывший министр юстиции (2012-2015) и министр транспорта (2016-2019) Крис Грейлинг.

Доклад был подготовлен в марте 2019 года, после чего был передан на одобрение в канцелярию премьер-министра. В декабре 2019 года правительство дало зеленый свет на его публикацию, однако из-за прошедших ранее в том же месяце парламентских выборов, это могло быть сделано лишь после формирования нового парламентского комитета по безопасности, что должно произойти лишь сейчас.

В преддверии прошлогодних парламентских выборов бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, который тогда возглавлял парламентский комитет, обвинял Джонсона в том, что он специально отложил публикацию документа. Грив утверждал, что доклад был готов еще 17 октября, был изучен и одобрен британскими спецслужбами, однако его не торопилась утверждать премьерская канцелярия, в результате чего содержание документа так и остается в тайне.

Джонсон неоднократно называл ситуацию с докладом "чрезмерно раздутой" и подчеркивал, что в нем не содержится каких-либо свидетельств того, что РФ вмешивалась в британские выборы или референдумы, в том числе референдум о Brexit 2016 года. Вслед за своей предшественницей на премьерском посту Терезой Мэй Джонсон заявляет, что пока не видел никаких доказательств, которые подтверждали бы гипотезы о вмешательстве России в британскую демократию.

Москва последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах. Как заявил в декабре прошлого года в интервью журналистам российских информационных агентств посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин, в Великобритании есть люди, "которые непорядочно эксплуатируют российскую тему, стремясь набрать на этом политические очки".