Полиция Белграда сообщила о 118 правоохранителях, пострадавших в беспорядках

БЕЛГРАД, 9 июля. /ТАСС/. 118 полицейских пострадали, дела о правонарушениях завели в отношении 153 протестующих в результате беспорядков в Белграде 7-8 июля. Об этом сообщил в четверг директор столичной полиции Владимир Ребич.

"В ходе протестов заведены дела против 153 человек, нанесен серьезный материальный ущерб городу и гражданам в Белграде, Нови-Саде, Нише. Благодаря скоординированной работе полиции удалось восстановить мир. За два дня протестов травмы в столкновениях с протестующими получили 118 полицейских. Полиция реагировала только после многочисленных нападений на сотрудников, когда возникала угроза их жизни", - заявил Ребич в специальном видеобращении.

Во вторник президент страны Александар Вучич объявил о введении в столице страны комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса с вечера пятницы до утра понедельника. Граждане не поддержали решение сербского лидера и, не дожидаясь окончания его обращения к нации, вышли на улицы. После подключения к мирным акциям радикальных групп мирный протест против комендантского часа перерос в попытку штурма здания парламента страны. После этого начались полномасштабные столкновения полиции и демонстрантов, которые продолжились и на следующий день.

Как сообщило национальное ТВ Сербии, в четверг в Белграде за участие в беспорядках задержаны граждане Израиля и Кыргызстана. В свою очередь издание Alo сообщило, что в протестах принимали участие наемники американской ЧВК Blackwater, граждане Сербии, которые ранее воевали на востоке Украины на стороне ВСУ.