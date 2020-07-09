Полиция Англии арестовала четырех человек по подозрению в подготовке терактов

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Английская полиция арестовала в четверг четырех человек в Лондоне и в графстве Лестершир по подозрению в подготовке терактов. Как говорится в сообщении, распространенном полицией британской столицы, в совместной операции участвовали сотрудники контртеррористических подразделений Скотленд-Ярда и полиции региона Восточный Мидленд.

В Лондоне задержания происходили на востоке города - по одному адресу арестовали мужчин 27-ми, 31-го и 17-ти лет. В графстве Лестершир арестовали 32-летнего мужчину.

"Все четверо мужчин были арестованы по подозрению в планировании, подготовке террористических актов и подстрекательстве к их совершению", - отмечается в коммюнике. По адресам проживания арестованных, а также по еще одному адресу в Лондоне проводятся обыски.

Последний теракт в Великобритании произошел 21 июля, когда в английском Рединге 24-летний гражданин Ливии Хейри Саадалла, пытавшийся получить убежище в Соединенном Королевстве, зарезал трех человек. До этого экстремисты совершили два теракта в Лондоне - 2 февраля этого года и 29 ноября 2019 года. Терактом также признано нападение двух заключенных на охранников тюрьмы в графстве Кембриджшир 9 января 2020 года.

В 2017 году страна пережила пять терактов, четыре из которых произошли в Лондоне и один - в Манчестере. В общей сложности жертвами экстремистов тогда стали 36 человек.

В настоящий момент уровень террористической угрозы оценивается как серьезный. По информации британских властей, всего с 2017 года в стране предотвратили 25 терактов.