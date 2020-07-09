Мэр Сеула найден мертвым

СЕУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи обнаружили мертвым ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на представителя полиции.

По его данным, тело мэра нашли в сеульском парке Пугаксан. Иных подробностей пока не приводится.

Ранее дочь Пак Вон Суна сообщила полиции о его исчезновении.

По данным правоохранительных органов и мэрии, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44 (04:44 мск). Незадолго до этого администрация Сеула распространила сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра в силу непредвиденных обстоятельств.

Как указывает агентство, в четверг в 16:40 (10:40 мск) мэр должен был провести встречу с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Ёлем. Однако из-за плохого самочувствия Пак Вон Сун не вышел на работу.

Последний раз сигнал телефона сеульского мэра был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук.