{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Мэр Сеула найден мертвым

Тело нашли в парке Пугаксан. Иных подробностей пока не приводится
Мэр Сеула Пак Вон Сун EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Мэр Сеула Пак Вон Сун
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

СЕУЛ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи обнаружили мертвым ранее пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap со ссылкой на представителя полиции.

По его данным, тело мэра нашли в сеульском парке Пугаксан. Иных подробностей пока не приводится.

Ранее дочь Пак Вон Суна сообщила полиции о его исчезновении.

По данным правоохранительных органов и мэрии, градоначальник покинул свою резиденцию в 10:44 (04:44 мск). Незадолго до этого администрация Сеула распространила сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра в силу непредвиденных обстоятельств.

Как указывает агентство, в четверг в 16:40 (10:40 мск) мэр должен был провести встречу с председателем Комиссии по сбалансированному развитию государства при президенте Ким Са Ёлем. Однако из-за плохого самочувствия Пак Вон Сун не вышел на работу.

Последний раз сигнал телефона сеульского мэра был зафиксирован в районе храма Гильсанса в северном районе столицы Сонбук.

Теги
Республика Корея
Spiegel: Хайко Маас отказался от участия в министерской встрече G7 в США
Вместе с главой МИД Германии от поездки в Вашингтон отказался и глава Минфина Олаф Шольц
Читать полностью