Помпео заявил о поисках организации, которую США будут финансировать вместо ВОЗ

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают поиски учреждения, которое смогло бызаниматься вопросами здравоохранения, с тем, чтобы финансировать его деятельность вместо Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на телефонном брифинге для иностранных журналистов.

"Мы тратим почти полмиллиарда долларов в год на борьбу с глобальной пандемией. Нам нужно найти институт, который смог бы оказывать международную помощь и удовлетворять потребности в области глобальной безопасности в этом вопросе, что не продемонстрировала ВОЗ", - сказал шеф американской дипломатии.

Он в очередной раз обвинил ее в том, что она "не выполняет своих основных функций, для которых была учреждена". По версии Помпео, организация вовремя "не предупредила международное сообщество и не предотвратила глобальную пандемию". По его версии, Китай и ВОЗ не помогают США получить больше деталей о так называемом нулевом пациенте в вопросе выяснения причин распространения нового коронавируса. Госсекретарь также полагает, что организация должна была обвинить Китай в распространении инфекции и "привлечь его к ответственности".

7 июля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что США информировали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Дюжаррик отметил, что генсек ООН должен будет проверить, выполнили ли США все условия, предусмотренные процедурой выхода из организации. Эти условия, по его словам, включают предупреждение о выходе за один год и полное погашение финансовых обязательств перед организацией.

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая. По версии Трампа, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением нового коронавируса.