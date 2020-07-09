Минобороны КНР выразило США протест за "ложь и клевету" об учениях в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 9 июля. /ТАСС/. Заявления Пентагона о "дестабилизирующих действиях" ВМС КНР в Южно-Китайском море противоречат реальным фактам и являются откровенной клеветой, в связи с чем Пекин выражает Вашингтону крайнее недовольство и решительный протест. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Министерства обороны Китая Жэнь Гоцян.

"Американское Минобороны пренебрегает фактами и клевещет [на Китай], подстрекая к конфликту между странами региона, стремясь извлечь для себя из этого выгоду, - приводит его слова официальная страница военного ведомства в социальной сети WeChat. - Мы выражаем по этому поводу категорическое недовольство и решительный протест".

Жэнь Гоцян подчеркнул, что КНР и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии "приложили совместные усилия для стабилизации ситуации в Южно-Китайском море". "На этом фоне Соединенные Штаты периодически посылают туда современные корабли и боевые самолеты, демонстрируя свою военную силу. Вашингтон неоднократно предпринимал шаги ради "гегемонии в судоходстве", угрожая региональном миру и стабильности", - добавил представитель.

Он отметил, что подобные "милитаристские замашки" США абсолютно не соответствуют интересам стран, территория которых прилегает к Южно-Китайскому морю. "Мы надеемся, что американская сторона переосмыслит произошедшее и воздержится от провокаций, перестанет клеветать на КНР, вносить разлад в межгосударственные отношения и создавать напряженную ситуацию", - уточнил Жэнь Гоцян.

"Китайские ВС в соответствии с планом проводили в Южно-Китайском море регулярные учения. Их задача - повысить боеспособность армии КНР, защитить национальный суверенитет, обеспечить стабильность в регионе", - подытожил официальный представитель.

Трения в Южно-Китайском море

На прошлой неделе Пентагон опубликовал заявление, в котором говорится, что США отслеживают действия ВМС КНР в Южно-Китайском море и считают, что они дестабилизируют ситуацию. Министерство обороны Соединенных Штатов "выразило озабоченность" решением китайской стороны провести с 1 по 5 июля учения около Парасельских островов (Сиша), "которые охватывают спорные воды и территории".

В воскресенье Тихоокеанское командование ВВС США сообщило, что американские войска провели в Южно-Китайском море маневры с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan, а также стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Цель миссии - "продемонстрировать приверженность Индо-Тихоокеанского командования безопасности и стабильности в регионе".

В понедельник официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подчеркнул, что присутствие американских ВС в Южно-Китайском море "нацелено на милитаризацию" и оказывает негативное воздействие на позитивную тенденцию к нормализации отношений между КНР и соседними странами.