Британские власти сообщили о новом ослаблении карантина

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Салоны красоты смогут начать работать в Англии с 13 июля, а с 25 июля двери откроют финтес-клубы и бассейны. Об этом заявил в четверг на брифинге министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Оливер Дауден, представляя новый пакет мер ослабления карантина, введенного в стране 23 марта из-за пандемии коронавируса нового типа.

"Обычная жизнь медленно возвращается", - сказал министр. Он сообщил, что начиная с выходных будет разрешены театральные, музыкальные и оперные представления на открытом воздухе с ограниченным числом зрителей. Традиционные театры пока остаются закрытыми.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов.

4 июля стартовал третий, самый масштабный этап снятия карантина: принимать посетителей начали рестораны, кафе и пабы, возобновили работу парикмахерские, гостиницы, библиотеки, храмы, кинотеатры и музеи. C 10 июля будут открыты "туристические коридоры" более чем с 50 странами и территориями, в число которых пока не входит РФ. Въезжающие в Англию из признанных безопасными стран не будет должны соблюдать 14-дневный карантин, однако власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии пока не подержали этот шаг. В правительстве подчеркивают, что готовы к локальным вспышкам заболевания и намерены не допустить второй волны эпидемии, возвращая ограничительные меры в случае необходимости.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12 млн человек, почти 550 тыс. умерли. В Великобритании, по данным Минздрава, зарегистрированы 287,6 случаев заражения, 44,6 тыс. человек умерли.