Эспер заявил, что не получал донесений разведки США о выплате РФ "вознаграждений" талибам

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Министр обороны Марк Эспер в четверг заявил, что не получал донесений разведки США о якобы имевшей место выплате РФ "вознаграждений" боевикам "Талибана" (организация запрещена в России) за убийство американцев.

На слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США шефа Пентагона спросили, получал ли он донесения от разведки со словом "вознаграждение". "Насколько я помню, я не заслушивал брифингов, которые бы включали слово "вознаграждение", - ответил министр.

По словам Эспера, если бы речь шла о достоверных данных, его бы о них проинформировали. "Если бы это было заслуживающее доверия и - это важно - подтвержденное [независимыми друг от друга источниками] донесение, в котором были использованы эти слова, то, безусловно, оно было бы доведено до моего сведения по цепочке командования - председателем Комитета начальников штабов [ВС США] - для принятия соответствующих мер", - пояснил руководитель министерства. Он добавил, что в таком случае "были бы приняты данные меры в рамках межведомственных усилий".

"Мы всегда очень серьезно относимся к обеспечению безопасности наших сил и принимаем все эти меры независимо от степени достоверности донесения, мы относимся ко всему этому серьезно", - заключил Эспер.

Глава Пентагона также подчеркнул, что "разведывательное управление министерства обороны не составляло донесений" с утверждениями о выплатах РФ "вознаграждений" талибам.