Эспер заявил, что войска США не привлекали к пресечению беспорядков в стране

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Никакие подразделения Вооруженных сил (ВС) США не привлекались к пресечению недавних беспорядков в стране, вызванных акциями протеста против произвола полиции и расизма. Об этом сообщил в четверг министр обороны США Марк Эспер.

"Я хочу совершенно ясно дать понять: никакое воинское подразделение, находящееся на действительной службе, не действовало в отношении участников акций протеста, не принимало непосредственного участия в гражданских правоохранительных миссиях или федеральных миссиях по охране [государственной или частной собственности] в округе Колумбия или где бы то ни было еще в стране", - заявил Эспер, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США. На территории федерального округа Колумбия расположена столица США - город Вашингтон.

Глава военного ведомства заверил, что бойцы Национальной гвардии не участвовали в разгоне демонстрантов 1 июня в Лафайет-сквере у Белого дома, когда президент США Дональд Трамп в сопровождении ряда министров и помощников прошествовал к расположенной поблизости церкви Святого Иоанна, "не стреляли резиновыми пулями" и "не применяли химических агентов никакого типа", чтобы рассеять толпу. Гвардейцы лишь были готовы оказать в случае необходимости поддержку сотрудникам правоохранительных органов, сказал Эспер.

Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и непропорционального применения силы полицией вспыхнули во многих районах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции впоследствии были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.