Reuters: бывшего юриста Трампа Майкла Коэна снова взяли под стражу

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, приговоренный к трехлетнему сроку заключения, снова взят под стражу после того, как он был отправлен из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

Срок заключения Коэна в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк) истекает в ноябре 2021 года. Ввиду опасности заражения коронавирусной инфекцией бывшего юриста в мае направили под домашний арест. Теперь Коэна решили вновь вернуть в тюрьму.

В начале апреля генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь.