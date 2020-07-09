КГБ Белоруссии заявил о наличии доказательств о причастности Бабарико к преступлениям

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии собрал доказательную базу о совершении преступлений фигурантами дела о Белгазпромбанке, включая его бывшего руководителя Виктора Бабарико. Об этом заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек в четверг в эфире белорусского телеканала ОНТ .

"Следствие располагает неопровержимыми доказательствами [причастности] всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям", - сказал представитель КГБ.

В частности, по его словам, "осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием платежных банковских карточек, участники преступной схемы оставляли следы, которые при помощи наших зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток".

Бычек также добавил, что "руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие - за благоприятное решение вопросов о кредитовании их компании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката. В телесюжете показали кадры очных ставок Бабарико с другими фигурантами дела. При этом в эфире прозвучали показания бывших коллег Бабарико, его высказываний в сюжете не было.

Дело Бабарико

К настоящему времени представители следствия официально не озвучили суть представленных обвинений Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду. Между тем, как стало известно 2 июля из информации Минского городского суда, экс-главу Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико обвиняют по трем статьям УК, в том числе в легализации средств, полученных преступным путем, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и даче взятки. Его сын Эдуард, который является главой избирательного штаба, обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Оба обвиняемых содержатся в СИЗО КГБ.

До принятия решения баллотироваться на пост президента Белоруссии Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. 11 июня Комитет государственного контроля (КГК) республики после обыска в Белгазпромбанке возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). Всего по делу Белгазпромбанка арестованы около 20 человек.