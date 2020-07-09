Италия запретила въезд из 13 не входящих в ЕС стран с плохой эпидемиологической ситуацией

"Министр здравоохранения Роберто Сперанца по согласованию с министерствами иностранных дел и транспорта постановил запретить въезд, даже транзитный, для людей, которые в последние 14 дней бывали в Армении, Бахрейне, Бангладеш, Бразилии, Боснии и Герцеговине, Чили, Кувейте, Северной Македонии, Молдавии, Омане, Панаме, Перу, Доминиканской Республике, с целью обеспечения должного уровня санитарной безопасности", - говорится в распространенном заявлении министерства. Там также указывается, что приостановлено прямое и непрямое авиасообщение с указанными странами. Ни одна из этих стран не входит в так называемый зеленый список ЕС.

Любой въезжающий иностранец, как и итальянцы, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны проходить двухнедельный карантин. Он распространяется и на граждан 14 стран из европейского зеленого списка. Беспрепятственно границы Италии открыты только для граждан государств Шенгенской зоны. С большинством стран вне зоны Шенгена не восстановлено регулярное авиасообщение.

Днем ранее в Италию уже не были допущены почти 200 граждан Бангладеш, после того как у 77 пассажиров, прилетевших специальным рейсом из Дакки, был выявлен коронавирус. Как выяснилось, перед вылетом они предоставили фальшивые справки об отрицательном результате анализа. В итоге обратно были отправлены бангладешцы, прибывшие из Дохи (Катар). Община выходцев из Бангладеш - одна из наиболее многочисленных в Италии, только в Риме их насчитывается 30 тыс. человек. За последние недели в Рим специальными рейсами смогли вернуться 1,3 тыс. граждан Бангладеш. Многие из них задействованы на сезонных работах, в том числе в сфере услуг.

В Италии после пика вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания в марте и апреле в результате почти двухмесячного карантина удалось остановить волну заражений. Сейчас суточный прирост новых случаев держится на уровне около 200. Всего с начала пандемии число инфицированных в республике превысило 242 тыс. человек, из которых почти 35 тыс. умерли.