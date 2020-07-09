Reuters: судья просит пересмотреть решение о закрытии дела Флинна

ТАСС, 9 июля. Судья окружного суда США Эммет Салливан в четверг попросил апелляционный суд пересмотреть его решение о закрытии дела бывшего помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом сообщает агентство Reuters.

24 июня апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна. Теперь судья Салливан просит пересмотреть это постановление.

Министерство юстиции 7 мая объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна, однако 12 мая судья федерального округа Колумбия Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.