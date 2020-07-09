США приветствуют требование ОЗХО к Сирии по химическому оружию

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствуют принятое на 94-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) требование к властям Сирии отчитаться по вопросам, связанным с использованием химического оружия. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Соединенные Штаты приветствуют принятие решения Исполнительным советом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), осуждающего использование Сирией химического оружия", - отмечается в документе. "Исполнительный совет ОЗХО своим решением подтвердил, что виновные в применении химического оружия должны быть привлечены к ответственности", - утверждает американское внешнеполитическое ведомство.

Ранее исполнительный совет ОЗХО дал Сирии 90 дней на урегулирование вопросов, связанных с использованием химического оружия. Для приведения ситуации в соответствие Конвенции о запрещении химического оружия Сирия в течение 90 дней должна сообщить техническому секретариату ОЗХО о том, где было разработано химическое оружие, использовавшееся в ходе атак в Эль-Латамне 24, 25 и 30 марта, задекларировать все имеющееся в настоящее время в распоряжении химическое оружие и урегулировать все вопросы, касающиеся первоначальной декларации о запасах отравляющих веществ и программах их производства.

Кроме того, Исполнительный совет ОЗХО постановил, что генеральный директор организации Фернандо Ариас в течение 100 дней должен доложить о достигнутом прогрессе. Если Сирия не выполнит все указанные требования, совет намерен рекомендовать конференции государств-участников - главному органу ОЗХО - предпринять необходимые действия.

Данное решение поддержали 29 членов совета, девять воздержались, РФ, Иран и Китай проголосовали против. Комментируя результаты голосования, постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин отметил, что принятие данного антисирийского решения вызывает сожаление и ведет к дальнейшей политизации организации. По его словам, результат голосования достигнут путем развернутой западными активистами во главе с США кампании давления, запугивания и подкупа.

Доклад ОЗХО

Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) распространила свой первый доклад 8 апреля. В нем утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за три инцидента, имевших место в населенном пункте Эль-Латамна в провинции Хомс в марте 2017 года. По версии следователей ОЗХО, в ходе двух из них (24 и 30 марта) вылетевшие с авиабазы Шайрат сирийские военные самолеты Су-22, приписанные к 50-й бригаде 22-й авиационной дивизии, сбросили на юге населенного пункта бомбы, содержащие ядовитый газ зарин. В результате первой атаки пострадали по меньшей мере 16 человек, в результате второй - как минимум 60 человек. Кроме того, говорится в докладе, 25 марта вертолет ВВС Сирии, вылетевший с авиабазы Хама, сбросил баллон с хлором на госпиталь в Эль-Латамне, в результате чего пострадали как минимум 30 человек.

Решение о создании ГРИ, имеющей право определять виновных в применении химоружия, было принято на спецсессии ОЗХО в 2018 году по инициативе США и Великобритании. Российская сторона выступала категорически против этого решения, поскольку создание такой группы не предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия, а наделение организации обвинительными функциями является вторжением в сферу исключительных прерогатив Совета Безопасности ООН.