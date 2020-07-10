Парламент Греции принял закон о демонстрациях, ужесточающий правила их проведения

АФИНЫ, 10 июля. /ТАСС/. Парламент Греции принял в четверг вечером большинством голосов закон о демонстрациях, ужесточающий правила их проведения. За закон отдали свои голоса 187 депутатов из 288 присутствовавших на заседании однопалатного высшего законодательного органа. Против высказался 101 парламентарий, воздержавшихся не было.

Оппозиционные партии и профсоюзы выступили против закона о регулировании демонстраций и общественных митингов, который усложняет нынешний порядок проведения уличных собраний. Согласно закону, организаторы обязаны своевременно уведомлять власти о намерении провести митинги. Возможен запрет на проведение собраний "по соображениям общественной безопасности" или, например, в случае, если митингующие мешают движению транспорта и нарушают жизнь района.

В ряде случаев власти получили право разгонять демонстрации. Для этого, в частности, потребуется присутствие прокурора на месте и его согласие на такие действия. Митинги также могут быть запрещены, например, если есть подозрения относительно возможных инцидентов в их ходе.

Представители оппозиции сравнивали этот закон с указами хунты. В свою очередь, депутаты от правящей партии и члены правительства доказывали, что он необходим, чтобы защитить магазины и потребителей в центре города от постоянных демонстраций небольших групп протестующих, из-за которых регулярно перекрывается движение транспорта по центральным улицам города.

Законом также установлена роль организаторов демонстраций, которые должны уведомить полицию об их проведении через специальную электронную платформу. Из этого правила исключены традиционные митинги и шествия, посвященные празднованию Первомая и годовщинам 17 ноября - восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года. При этом на организаторов шествий теперь возлагается ответственность за беспрепятственное их проведение, и они будут нести ответственность за любой ущерб, который может быть нанесен в ходе подобных акций.

Акции протеста

В четверг вечером во время дебатов в парламенте в центре Афин проходили массовые манифестации, которые проводили Высший совет профсоюза государственных служащих и ряд других профсоюзов, левых партий и организаций, протестовавших против законопроекта о регулировании демонстраций и общественных митингов. Группа демонстрантов забросала полицейских бутылками с зажигательной смесью. В ответ полицейские применили слезоточивый газ, сообщил телеканал Skai.

По сообщению правоохранительных органов, в стычке пострадали шесть полицейских. Были задержаны 16 человек.