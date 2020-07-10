В Сингапуре пройдут выборы в парламент

СИНГАПУР, 10 июля. /ТАСС/. Всеобщие парламентские выборы пройдут в пятницу в Сингапуре, по их итогам будет сформировано новое правительство из представителей так называемого четвертого поколения лидеров. В этот раз за 93 места в парламенте поборются кандидаты от правящей с 1965 года Партии народного действия (ПНД), а также представители рекордного числа оппозиционных партий - 12.

Интриги не будет

Небольшой интригой предстоящих выборов станет то, какое число мест в парламенте сможет получить оппозиция. Так, на прошлых выборах в 2015 году единственной политической силой, которая частично смогла составить конкуренцию ПНД, стала Рабочая партия, получившая шесть из 89 депутатских кресел. Аналогичный результат был зафиксирован и в 2011 году.

Одновременно местные и зарубежные политологи не сомневаются в очередной убедительной победе ПНД, генеральным секретарем которой является нынешний премьер-министр Ли Сянь Лун. Согласно конституции страны, партия, набравшая наибольшее число голосов, сформирует новый состав правительства, который затем утвердит президент.

Передача власти

Сам Ли Сянь Лун неоднократно заявлял, что не позднее 2022 года он оставит пост премьера и передаст власть своему преемнику. В ноябре 2018 года на ключевой пост в ПНД был назначен министр финансов Хэн Сви Кит, который примерно через полгода после этого стал вице-премьером. Таким образом, уже выбран лидер "четвертого поколения" руководителей Сингапура, который и сменит Ли Сянь Луна, занимающего должность главы правительства с 2004 года.

Между тем Ли Сянь Лун вряд ли покинет большую политику. Аналитики считают, что он займет пост министра-наставника. Такая должность была введена его отцом Ли Куан Ю - основателем современного Сингапура, который после 30-летнего правления заложил подобный принцип передачи власти.

Особенности голосования

Избирательные участки открываются в 08:00 по местному времени (03:00 мск), голосование продлится в течение 12 часов. В выборах смогут принять участие только граждане страны, достигшие 21 года. В Сингапуре голосование является обязательным, в противном случае человек лишается права голоса на следующих выборах, а также обязан заплатить штраф в размере 50 сингапурских долларов ($35). Исключение делается для больных, однако им будет необходимо предоставить медицинское свидетельство.

В связи с пандемией коронавируса участие в голосовании не смогут принять пациенты с COVID-19, находящиеся в стационаре или же во временных изоляционных центрах. Избирателям, которым предписан домашний карантин, а также людям с температурой и симптомами ОРВИ власти настоятельно рекомендуют приходить в последний час перед закрытием участков.

В общей сложности в нынешних выборах участие смогут принять более 2,65 млн человек, в 2015 право голоса имели около 2,46 млн жителей Сингапура.