Госдеп: встреча американо-российской рабочей группы по космосу намечена на конец июля

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Встреча американо-российской рабочей группы по космосу запланирована на конец июля. Об этом сообщается в четверг в Twitter Бюро Госдепартамента США по международной безопасности и нераспространению.

"Большой день для дипломатии в области стратегической безопасности с Россией: в ходе встречи с послом России Анатолием Антоновым помощник госсекретаря США [по международной безопасности и нераспространению] Кристофер Форд завершил планирование [заседания] рабочей группы по вопросам космической безопасности в конце июля", - сказано в сообщении.

О создании экспертной группы по космосу Москва и Вашингтон договорились в январе по итогам консультаций по стратегической стабильности. Как сообщал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, одним из приоритетов работы группы станет недопущение гонки вооружений в космосе. В МИД РФ проявляют озабоченность по поводу американских планов по размещению там оружия, а в Госдепартаменте США утверждают, что эти планы - лишь ответ на российское противоспутниковое оружие, якобы уже выведенное на орбиту.

Переговоры по стратегической стабильности

Кристофер Форд также пригласил заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности.

"Форд также пригласил заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова на новый раунд диалога по стратегической стабильности", - сказано в сообщении, опубликованном по итогам встречи Форда с послом России в США Анатолием Антоновым.

Рябков на прошлой неделе заявил, что сроки проведения экспертных консультаций России и США по стратегической стабильности не изменились, они начнутся в середине июля.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил Рябков, во главе американской был спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Помимо прочего, стороны обсудили вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Предыдущий раунд контактов представителей двух стран по вопросам контроля над вооружениями состоялся 16 января также в Вене. Тогда США представлял Форд.