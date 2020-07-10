В Пентагоне утверждают, что РФ якобы контактирует в Афганистане с экстремистами

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Россия якобы "вовлечена в ситуацию в Афганистане" и действует в этой стране через контакты с экстремистской группировкой "Сеть Хаккани" и связанным с ней радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). С таким утверждением выступил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"Мы годами знали, что Россия была вовлечена в ситуацию в Афганистане в интересах своей национальной безопасности. Россия - не наш друг, и их участие [в этой ситуации] вызывает беспокойство. Мы внимательно следили за этим и принимаем соответствующие меры", - сказал он, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Палаты представителей Конгресса США.

По версии Милли, многие страны - Китай, Пакистан, Иран - принимают участие в ситуации вокруг Афганистана. "Россия - одна из этих сторон. Она занималась этим годы. И они занимаются этим по своим причинам <...> И они занимаются этим через "Талибан", "Хаккани" и другие группировки", - утверждал генерал.

Комментируя утверждения о приписываемой России готовности платить боевикам-талибам за нападения на силы коалиции, глава КНШ сказал: "Мы собираемся докопаться до сути этих вознаграждений". Вместе с тем он констатировал, что на данный момент американской стороной "не установлены причинно-следственные связи между [предполагаемой] российской программой вознаграждений и потерями среди американских военнослужащих".

Позиция МИД РФ

На минувшей неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил на брифинге для журналистов, что Россия действует в Афганистане вопреки интересам США и якобы уже на протяжении десяти лет поставляет в страну стрелковое оружие, которое ставит под угрозу американских военнослужащих.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эти утверждения американской стороны, 2 июля заявила, что поставки вооружений из России в Афганистан шли "только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно", а не представителям движения "Талибан".

Как заметила Захарова, "в таком контексте было бы уместно вспомнить об активно циркулировавшей в Афганистане информации относительно поддержки спецслужбами США боевиков ИГИЛ [прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"]". По ее словам, этот вопрос поднимался российской стороной "года полтора-два назад", когда речь шла, в частности, о сообщениях про "вертолеты без опознавательных знаков", которые с неустановленными целями посещали в Афганистане районы, контролируемые экстремистами.

Утверждения о предложении РФ талибам

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности США при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, 28 июня написал у себя в Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.