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Пандемия коронавируса нового типа
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И.о. президента Боливии заразилась коронавирусом

Жанин Аньес будет находиться на карантине две недели

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июля. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в четверг.

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"Учитывая, что за последнюю неделю у многих [из моей команды] был выявлен коронавирус, я сдала анализ, и он тоже дал положительный результат", - сказала она в видео, которое было опубликовано на ее странице в Twitter.

"Я буду находиться на карантине две недели до тех пор, пока мне не сделают еще один анализ для проверки состояния. Я чувствую себя хорошо", - добавила она. По ее словам, она продолжит исполнять обязанности главы государства в удаленном режиме.

Ранее заболевание, вызываемое коронавирусом, было подтверждено у министра здравоохранения Боливии Эйди Роки, министра при президенте Йерко Нуньеса и министра горнорудной и металлургической промышленности Хорхе Оропесы. Нуньес госпитализирован, остальные лечатся дома.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух случаях инфицирования коронавирусом в стране. К настоящему моменту заразились более 42 тыс. человек, умерли свыше 1,5 тыс.

Теги
БоливияАньес, ЖанинПандемия коронавируса нового типа
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