Президент Эквадора назначил трех новых министров после отставки вице-президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июля. /ТАСС/. Президент Эквадора Ленин Морено в четверг сменил трех министров, в том числе главу МИД. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"С целью усиления своего управления президент республики Ленин Морено частично обновил кабинет министров. Перестановки произошли в министерствах труда, городского развития и жилищного строительства, а также иностранных дел", - говорится в заявлении.

Внешнеполитическое ведомство возглавил Луис Гальегос, до этого занимавший пост постоянного представителя Эквадора при ООН. Новым министром труда стал юрист Андрес Иш. Главой министерства городского развития и жилищного строительства назначен архитектор Хулио Рекальде. Перестановки также коснулись еще четырех департаментов и ведомств.

Морено объявил о решении назначить новых министров спустя два дня после того, как в отставку подал вице-президент страны Отто Соннехольснер. Ранее он заявил, что не исключает, что может принять участие в президентских выборах, запланированных на 2021 год.