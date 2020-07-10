Сестра Ким Чен Ына заявила, что саммит США - КНДР необходим лишь Вашингтону

ТАСС, 10 июля. Первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, приходящаяся младшей сестрой руководителю страны Ким Чен Ыну, заявила, что встреча лидеров США и КНДР необходима и выгодна только для американской стороны. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Очевидно, что саммит США - КНДР, если кому и нужен, то американской стороне, - приводит заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК ТПК агентство ЦТАК, - мы же должны рассматривать такое событие (встречу лидеров двух государств - прим. ТАСС) как совершенно невыгодное и бесполезное [для Пхеньяна]". Сестра Ким Чен Ына также выразила мнение, что необходимость во встрече на высшем уровне возникнет лишь в случае, если Соединенные Штаты "решительно изменят свою позицию".

Кроме того, Ким Ё Чжон предположила, что саммит США - КНДР не состоится в этом году, однако полностью не исключила такой возможности. "Это мое личное мнение, но, предположительно, такого мероприятия, как встреча лидеров США и КНДР, в этом году не произойдет, - указала она. - Однако это также неизвестно".

30 июня, как передал южнокорейский телеканал KBS, заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн, выступая на телеконференции в Вашингтоне, указал, что встреча Трампа и Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах. Позднее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что ожидает проведения новой встречи между двумя лидерами до ноября. Глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва подтвердила, что Сеул и Вашингтон на различных уровнях поддерживают контакты по этому вопросу.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи на фоне сообщений о возможном проведении саммита с США подчеркнула, что Пхеньян не нуждается в переговорах с американской стороной. Позднее госсекретарь США Майкл Помпео отказался пояснять, считает ли вашингтонская администрация возможным проведение нового двустороннего саммита с КНДР до президентских выборов в Соединенных Штатах в ноябре.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Тогда Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.