Reuters: Вашингтон запретил национальному авиаперевозчику Пакистана летать в США

ТАСС, 10 июля. Министерство транспорта США отозвало разрешение авиакомпании "Международные авиалинии Пакистана" на совершение рейсов в США в связи с выраженными американским Федеральным авиационным управлением (ФАУ) опасениями из-за возможного допуска к полетам пилотов с поддельными лицензиями. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что специальное разрешение на полеты для "Международных авиалиний Пакистана" было отозвано 1 июля. Такое решение было принято после того, как 25 мая министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил в нижней палате парламента, что 262 из 850 пилотов в стране имеют фальшивые или купленные за деньги дипломы о летной квалификации. Руководству национального авиаперевозчика, а также авиакомпаниям Airblue и SereneAir было дано указание отстранить от полетов и провести служебное расследование в отношении 160 пилотов, происхождение летных лицензий которых вызвало подозрения.

В свою очередь представитель пакистанского авиаперевозчика, как передает телеканал Geo TV, подтвердил запрет властей США для компании на полеты в страну и указал, что ее сотрудники сделают все возможное для решения проблем, вызывающих обеспокоенность американской стороны. В частности, он отметил, что меры по преодолению проблемы с фальшивыми лицензиями пилотов продолжают приниматься.

30 июня, как рассказал ТАСС представитель пакистанского национального авиаперевозчика Абдулла Хан, Европейское агентство по авиационной безопасности приостановило разрешение "Международных авиалиний Пакистана" на осуществление полетов в Европу на шесть месяцев. Позднее, 8 июля, агентство "Синьхуа" информировало, что авиационные власти Пакистана уволили 28 пилотов различных авиакомпаний страны с поддельными лицензиями на выполнение полетов.

Поводом для проверок в авиационной отрасли Пакистана послужили результаты расследования обстоятельств катастрофы 22 мая в Карачи авиалайнера Airbus A320 компании "Международные авиалинии Пакистана". Как было установлено, основной причиной трагедии, которая привела к гибели 97 человек, послужил человеческий фактор: пилоты самолета во время полета были увлечены разговорами о коронавирусе.