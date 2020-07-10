В День независимости Аргентины в стране прошли протесты против карантина

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июль. /ТАСС/. Акции протеста против карантина и принимаемых правительством Аргентины мер прошли в столице страны и ряде других регионов в День независимости, который отмечается в республике 9 июля. В Буэнос-Айресе манифестанты собрались у президентского дворца и возле Обелиска - одного из главных символов города.

Часть протестующих принимала участие в манифестации не выходя из своих машин, которые практически полностью перекрыли движение на одной из центральных магистралей города. Собравшиеся размахивали аргентинскими флагами и плакатами, на которых встречались такие надписи, как "Мы защищаем наши ценности", "Мы хотим свободы", "Хватит коррупции".

Как сообщил телеканал Todo Noticias, акции протеста также прошли в провинциях Санта-Фе, Кордова, Буэнос-Айрес, Мендоса и Тукуман. Манифестанты требовали от правительства принять дополнительные меры поддержки населения в условиях кризиса, вызванного пандемией, и снять введенные 112 дней назад карантинные ограничения, не позволяющие работать. Также звучала критика в связи с решением правительства экспроприировать частную компанию Vicentin, оказавшуюся на грани банкротства, и в связи с постановлением суда о переводе под домашний арест предпринимателя Ласаро Баеса, подозреваемого в даче взяток во время правления экс-президентов Нестора Киршнера и Кристины Фернандес де Киршнер, которая сейчас занимает пост вице-президента.

Акции протеста прошли в целом спокойно, но на манифестации в Буэнос-Айресе несколько демонстрантов напали на журналистов. Наблюдались также небольшие стычки между собравшимися.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом. С 20 марта был введен общий карантин. 4 июня президент Альберто Фернандес сообщил об отмене режима обязательной социальной изоляции в большинстве регионов. В столице и провинции Буэнос-Айрес строгий карантин продлен до 17 июля.

К настоящему моменту число заразившихся коронавирусом в Аргентине превысило 90 тыс., умерли свыше 1,7 тыс. человек.