В США заявили, что их военные могли подвергаться действию ядовитых веществ в Узбекистане

ТАСС, 10 июля. Председатель подкомитета по надзору и государственной реформе нижней палаты Конгресса США Стивен Линч (демократ от штата Массачусетс) и конгрессмен Марк Грин (республиканец от штата Теннесси) опубликовали рассекреченные документы Пентагона, согласно которым американские военнослужащие в период с 2001 по 2005 год могли подвергаться воздействию ядовитых веществ во время службы на аэродроме Ханабад под узбекским городом Карши. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальном сайте комитета по надзору и правительственной реформе.

Согласно документу, Министерство обороны США в марте 2020 года предоставило подкомитету засекреченные исследования экологической угрозы и оценки риска для здоровья, существовавшие на базе США в Узбекистане для военнослужащих в 2001, 2002 и 2004 годах. Впоследствии Линч и Грин потребовали рассекретить указанные документы с целью обеспечить необходимое лечение для военных, которые проходили службу на базе под Карши.

Как отмечает телеканал CNN, авиабаза на юге Узбекистана служила центром материально-технического снабжения для сил США в ходе кампании по преследованию размещавшихся в соседнем Афганистане боевиков террористической организации "Аль-Каида" и радикального движения "Талибан" (запрещены в РФ) сразу после терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. Аэродром Ханабад использовался в качестве военно-воздушной базы Соединенных Штатов до 2005 года.

Рассекреченные документы свидетельствуют о том, что в 2001 году почва на базе была пропитана авиационным топливом, испарения которого могли повлечь за собой "неблагоприятные последствия для здоровья человека" при вдыхании. Кроме того, военные США, находясь на базе в Узбекистане, могли подвергаться воздействию радиации, следует из документов американского оборонного ведомства.

Представитель ВВС США при даче показаний в конце февраля этого года перед подкомитетом по надзору и государственной реформе заявил, что военнослужащие не были проинформированы об угрозе. "Не было брифингов о воздействии ядовитых веществ, не давались рекомендации о применении защитных средств <...>", - приводятся его слова в пресс-релизе.