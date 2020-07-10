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СМИ: США ждут визита премьер-министра Японии в конце августа

Министр иностранных дел Японии и спецпредставитель США по КНДР во время встречи также обсудили обсудили ситуацию на Корейском полуострове и подтвердили готовность продолжить развитие и укрепление японско-американского военного союза

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. США ждут визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в конце августа этого года. Об этом в пятницу на переговорах с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил находящийся с визитом в Токио спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.

"С большим нетерпением ждем визита премьер-министра [Синдзо] Абэ в конце августа", - приводит его слова японский телеканал TBS.

По мнению телеканала, эта ремарка могла означать намерение американской администрации в конце августа - начале сентября провести очный саммит G7, отложенный из-за ситуации с коронавирусом. Отмечается, что Бигэн и Мотэги также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, и подтвердили готовность продолжить развитие и укрепление японско-американского военного союза.

Саммит G7 должен был пройти в США в конце июня. Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил, что из-за ситуации с коронавирусом переносит его на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

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