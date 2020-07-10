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СМИ: власти Непала заблокировали индийские телеканалы на территории страны

Ранее посол Непала в Нью-Дели заявил протест МИД Индии по поводу, как он утверждал, необъективного освещения некоторыми индийскими телеканалами деятельности непальского премьера

ТАСС, 10 июля. Непал в четверг отключил все новостные каналы индийского кабельного телевидения в стране. Об этом в пятницу сообщила газета The Hindu со ссылкой на заявление Бишну Риала, главного политического советника главы непальского правительства.

Как в нем говорится, сообщения и комментарии индийских СМИ, "направленные против правительства и премьер-министра Непала, крайне нежелательны и поэтому заслуживают осуждения". "Подобные действия наносят вред вековым дружеским связям между нашими двумя странами и народами", - отметил советник, добавив, что СМИ Индии "должны уважать правительство Непала, его суверенитет и национальную независимость".

В четверг посол Непала в Нью-Дели Ниламбар Ачарья заявил протест МИД Индии по поводу, как он утверждал, необъективного освещения некоторыми индийскими телеканалами деятельности непальского премьера Кхадги Прасада Шармы Оли и его правительства.

Индийско-непальские отношения осложнились после того, как в июне власти Непала официально утвердили новую карту страны с включением в нее района Питхорагарх в индийском штате Уттаракханд. В Индии это расценили как удар по связям с Непалом и двустороннему диалогу по пограничным вопросам.

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