Токио выразил протест Пекину из-за несанкционированных исследований в ИЭЗ Японии

ТОКИО, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест Китаю из-за несанкционированной исследовательской деятельности, которую китайское судно предположительно вело в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны у необитаемого острова Окинотори в Филиппинском море, административно входящего в состав столичной префектуры Токио. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"По дипломатическим каналам нами был выражен протест и требование прекратить любую несанкционированную исследовательскую деятельность в районе нашей исключительной экономической зоны", - отметил он. Суга подчеркнул, что китайская сторона не получала у японских властей разрешения на проведение исследований в ИЭЗ близ острова Окинотори.

В четверг береговая охрана Японии в ИЭЗ у необитаемого острова Окинотори зафиксировала исследовательское судно под флагом КНР, за которым тянулся трос, уходящий под воду, из чего японской стороной был сделан вывод о том, что судно проводит некие исследовательские работы.

Власти Китая считают, что Окинотори не является островом, и поэтому международные правила проведения исследований на территорию вокруг него не распространяются. Пекин не признает прочерченную Японией линию разграничения экономических зон двух стран и утверждает, что она должна проходить намного восточнее - почти у южного японского острова Окинава. Согласно международному праву, спор такого рода может быть разрешен путем соглашения между двумя странами. Ситуацию обостряет и проблема расположенных в Восточно-Китайском море необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые находятся под контролем Токио. Пекин считает их своими незаконно оккупированными территориями и регулярно направляет в акваторию островов сторожевые корабли для подтверждения такой позиции.