В Индии заявили, что будут добиваться мира на границе с Китаем и защищать свой суверенитет

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Индия будет продолжать усилия по обеспечению мира на границе с Китаем, но при этом не прекратит отстаивать свой суверенитет. Об этом говорится в заявлении официального представителя индийского МИД Анурага Шриваставы.

"Мы по-прежнему убеждены в необходимости поддержания мира и спокойствия в приграничных районах, урегулирования разногласий путем диалога, но Индия в то же время привержена защите своего суверенитета и территориальной целостности", - отмечается в заявлении, которое приводит в пятницу газета "Таймс оф Индиа".

Дипломат назвал территориальные претензии Китая на долину Галван на востоке Ладакха "преувеличенными и несостоятельными". "Линия действительного контроля в Ладакхе должна неукоснительно соблюдаться, поскольку она служит основой мира и спокойствия на границе с Китаем", - подчеркнул Шривастава.

В пятницу дипломаты Индии и Китая в режиме онлайн продолжат обсуждать вопросы деэскалации военной напряженности на границе двух стран в Ладакхе. В начале будущей недели индийские и китайские военные проведут новые консультации для продолжения начавшегося отвода сил в Ладакхе и создания буферной зоны в спорном участке двусторонней границы, сообщает The Times of India.

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских военнослужащих. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня столкновения в Ладакхе вспыхнули вновь в районе реки Галван. Они привели к гибели 20 военнослужащих Индии и ранениям еще 76. По утверждениям индийской стороны, в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских военнослужащих.