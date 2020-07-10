Китай введет ответные санкции в отношении граждан и организаций США

ПЕКИН, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Китая введет ответные санкции в отношении американских граждан и организаций. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в пятницу на брифинге прокомментировал введение Вашингтоном санкций против китайских официальных лиц.

"Указанные меры США являются грубым вмешательством во внутренние дела КНР и серьезным нарушением базовых принципов международных отношений, это окажет сильное негативное воздействие на китайско-американские отношения. Мы осуждаем этот шаг и отклоняем его", - сказал он.

"В качестве ответной меры на этот неверный шаг Китай принял решение ввести соразмерные меры в отношении граждан и организаций США, которые допустили неподобающее поведение в отношении Синьцзяна", - добавил дипломат. На вопрос о том, кто именно является фигурантом санкционного списка, Чжао Лицзянь ответил, что детали будут обнародованы позже. "Если США продолжат такие шаги, Китай примет жесткие контрмеры", - добавил дипломат.

Как подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства, происходящее в Синьцзяне является внутренним делом Китая. "Правительство КНР продолжит защищать национальный суверенитет, обеспечивать безопасность и отстаивать интересы развития, будет и дальше вести борьбу с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом, а также продолжит противостоять иностранному вмешательству во внутренние дела КНР, в том числе по Синьцзяну. Мы призываем США отменить это ошибочное решение, а также прекратить осуществлять вмешательства во внутренние дела Китая и вредить его интересам", - резюмировал Чжао Лицзянь.

В четверг Госдепартамент и Минфин США сообщили о введении визовых ограничений и финансовых санкций против четырех бывших и действующих чиновников из Китая, которые, по версии Вашингтона, причастны к насилию над национальными меньшинствами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. В списке фигурируют секретарь партийного комитета СУАР Чэнь Цюаньго, бывший заместитель главы парткома региона Чжу Хайлунь, глава управления общественной безопасности СУАР Ван Миншань и бывший секретарь парткома управления общественной безопасности региона Хо Люцзюнь. Санкции Минфина и Госдепартамента предполагают заморозку всех активов в Соединенных Штатах и визовые ограничения, при этом американским гражданам запрещено поддерживать какие-либо деловые связи с фигурантами списка.

Ситуация с уйгурами

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили "объективные данные" о том, что в исправительных лагерях СУАР якобы "могут противозаконно содержаться" до 1 млн уйгуров. В итоге верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет предложила отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют "центры образования и профессиональной подготовки". По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах лиц власти страны не называют.