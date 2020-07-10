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Власти опровергли информацию о взрыве в провинции Тегеран

Глава района Кодс Лейла Васеги пояснила, что "имело место отключение электричества в течение пяти или шести минут"

ТЕГЕРАН, 10 июля. /ТАСС/. Информация о взрыве в западной части провинции Тегеран в ночь на пятницу не подтверждается. Об этом заявила глава района Кодс Лейла Васеги.

"Информация о взрыве в районе [городов] Кодс и Гармдарре не подтверждается", - цитирует ее агентство Mehr. Васеги уточнила, что "в этом районе имело место отключение электричества в течение пяти или шести минут".

В ночь на пятницу телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что в западной части провинции Тегеран были слышны звуки взрывов. Также отмечалось, что, по некоторым данным, в городе Кодс произошло отключение электричества.

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