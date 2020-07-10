СМИ: суд пересмотрел уголовное наказание бывшего президента Южной Кореи

ТАСС, 10 июля. Высший суд Сеула в пятницу пересмотрел уголовное наказание бывшего президента Республики Корея Пак Кын Хе по делу о злоупотреблении властью и нецелевом использовании средств и приговорил ее к 20 годам тюремного заключения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В частности, за нарушение закона о взяточничестве суд приговорил 68-летнего политика к 15 годам тюрьмы. По остальным обвинениям, включая злоупотребление властью, ей назначена мера пресечения в виде лишения свободы на пять лет и штрафа в размере около $15 млн.

Ранее в ходе апелляционного слушания прокуратура потребовала за эти преступления приговорить Пак Кын Хе к 30 годам тюремного заключения и назначить штраф в размере около $19 млн.

В августе 2019 года Верховный суд Республики Корея распорядился вернуться к рассмотрению дела Пак Кын Хе, по которому она была изначально приговорена к 25 годам тюрьмы. Это решение было мотивировано необходимостью отдельного рассмотрения выдвинутых в адрес политика обвинений во взяточничестве и злоупотреблении властью.

После импичмента в 2017 году Пак Кын Хе была приговорена к 25 годам лишения свободы и штрафу 20 млрд вон ($19 млн) за злоупотребление властью и коррупцию. Ее обвиняли в сговоре с близкой подругой Чхве Сун Силь с целью вымогательства взяток от крупных корпораций, в том числе Samsung. Помимо этого, в 2018 году в ее адрес были выдвинуты новые обвинения в получении незаконных средств от руководителей Национальной разведывательной службы (НРС).

До настоящего момента Пак Кын Хе отбывала тюремное наказание сроком 32 года по совокупности вынесенных ей обвинений, однако теперь, учитывая решение суда, срок должен сократиться. На состоявшемся судебном заседании политик снова не присутствовала, так как бойкотирует такие заседания с 2017 года.