СМИ: солдаты сирийской армии перекрыли проезд военному патрулю США на севере Хасеке

ТАСС, 10 июля. Военнослужащие сирийской армии преградили путь патрулю американских военнослужащих на севере провинции Хасеке. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA. По его информации, военные США приблизились на бронемашинах к населенному пункту Мунсиф-Тахтани, где находится блокпост правительственных сил. Сирийские солдаты, вышедшие на шоссе, перекрыли проезд колонне и вынудили американцев вернуться на свою базу в районе Телль-Тамер.

Подобные инциденты имели место 2 и 10 июня в расположенном поблизости селении Дардара. Проезд американским патрулям неоднократно перекрывали жители поселков Эль-Кахира и Дшейша, которые атаковали бронемашины градом камней.

Как указывает агентство, местное арабское население протестует против присутствия военных США на территории провинций Хасеке и Дейр-эз-Зор, где американское командование сохранило несколько баз. Крупнейшие из них расположены в Румейлане и Эш-Шаддади поблизости от нефтеносных районов на восточном берегу Евфрата, которые находятся в руках американцев и курдских формирований из "Сил демократической Сирии". До войны на месторождениях Эль-Омар, Танак, Эль-Джафра и Коноко добывалось 80% сирийской нефти.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии осталось несколько сотен американских военнослужащих, одной из их главных задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Между тем агентство SANA отмечает, что в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США "как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу".

Командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи предупредил 13 июня Дамаск от попыток вернуть силой подконтрольные курдам территории. "Любая военная угроза со стороны сирийской армии будет отражена надлежащим образом", - заявил генерал.