Made in USA. Байден разработал экономическую программу к президентским выборам

Главный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, без пяти минут кандидат от Демократической партии Джозеф Байден на этой неделе опубликовал план обеспечения Соединенных Штатов стратегически важной продукцией и товарами первой необходимости, на которых должна стоять маркировка Made in USA - "Сделано в США".

В последние годы эти три слова, хорошо известные во всем мире, встречаются все реже - большинство американских компаний перенесли свои предприятия в Мексику или Китай. Байден считает, что это наносит ущерб не только экономике, но и национальной безопасности, особенно в периоды серьезных кризисов. Во время нынешней пандемии коронавируса выяснилось, что в стране не хватает защитных масок, перчаток, дезинфицирующих средств, термометров, аппаратов ИВЛ и многого другого.

Чтобы не допустить подобной ситуации в будущем, Байден в случае избрания президентом намерен добиваться возвращения производства в США, увеличения запасов стратегической продукции и ликвидации искусственных барьеров в международной торговле. По его мнению, таким образом "Америка сможет восстановить цепочки жизненно важных поставок и избежать зависимости от Китая или любой другой страны в условиях кризиса". И что еще немаловажно - "это поможет создать по меньшей мере 5 млн новых рабочих мест в сфере производства и инноваций".

Поддерживают своих

Инициатива Байдена перекликается с тем, что нынешнй американский лидер Дональд Трамп говорил недавно на совещании в Белом доме. Обращаясь к членам своего кабинета, он сказал: "Пандемия напомнила лишний раз о том, что для нас жизненно важно обеспечить экономическую независимость и вернуть себе обратно цепочки поставок из Китая и других стран. Возможно, именно поэтому меня и выбрали [президентом]. "Сделаем Америку вновь великой", "Америка прежде всего" - называйте это, как хотите".​​​​​

Лозунги Трампа, с которыми он шел на выборы в 2016 году, используются им и сегодня. Между тем, социологические исследования подтверждают, что желание американцев покупать все американское за последние три года только усилилось. Более того, поддерживать отечественных товаропроизводителей они готовы даже своим кошельком.

Общенациональный опрос, проведенный компанией Morning Consult в октябре 2017 года, показал, что 67% граждан США были согласны платить за американские товары больше, чем за такие же иностранные. А недавний опрос службы FTI Consulting продемонстрировал, что 78% американцев не стали бы возражать против повышения какой-либо компанией цен на свою продукцию, лишь бы она вывела производство из КНР.

В заявлении Байдена, которое почти слово в слово повторяет заявление Трампа, Китай упомянут неслучайно. Вашингтон ведет с Пекином торговую и информационную войну, и ничего не сказать в своем выступлении о Китае американский политик не мог.

Выдвигая свою инициативу, Байден говорил в аналогичном ключе и о России, утверждая, что она, как и КНР, "представляет угрозу национальной безопасности" США. Демократы давно убеждены, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году и помешала их кандидату Хиллари Клинтон одержать победу над республиканцем Трампом. Москва опровергала подобные обвинения.

Сигнал от трудоголика

Предвыборное наступление Байдена на экономическом фронте этим не ограничилось. Через день его избирательный штаб сообщил о подготовке рекомендаций большой группой экспертов, созданной им совместно с недавним соперником на демократических праймериз - сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, представляющим так называемое прогрессивное крыло партии. Ожидается, что компромиссные предложения, выработанные центристами и леволибералами, станут важнейшей частью социально-экономической программы Байдена, а кроме того, помогут сплотить демократический электорат накануне выборов 3 ноября.