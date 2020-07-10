Made in USA. Байден разработал экономическую программу к президентским выборам

Главный соперник Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, без пяти минут кандидат от Демократической партии Джозеф Байден на этой неделе опубликовал план обеспечения Соединенных Штатов стратегически важной продукцией и товарами первой необходимости, на которых должна стоять маркировка Made in USA - "Сделано в США".
В последние годы эти три слова, хорошо известные во всем мире, встречаются все реже - большинство американских компаний перенесли свои предприятия в Мексику или Китай. Байден считает, что это наносит ущерб не только экономике, но и национальной безопасности, особенно в периоды серьезных кризисов. Во время нынешней пандемии коронавируса выяснилось, что в стране не хватает защитных масок, перчаток, дезинфицирующих средств, термометров, аппаратов ИВЛ и многого другого.
Чтобы не допустить подобной ситуации в будущем, Байден в случае избрания президентом намерен добиваться возвращения производства в США, увеличения запасов стратегической продукции и ликвидации искусственных барьеров в международной торговле. По его мнению, таким образом "Америка сможет восстановить цепочки жизненно важных поставок и избежать зависимости от Китая или любой другой страны в условиях кризиса". И что еще немаловажно - "это поможет создать по меньшей мере 5 млн новых рабочих мест в сфере производства и инноваций".
Поддерживают своих
Инициатива Байдена перекликается с тем, что нынешнй американский лидер Дональд Трамп говорил недавно на совещании в Белом доме. Обращаясь к членам своего кабинета, он сказал: "Пандемия напомнила лишний раз о том, что для нас жизненно важно обеспечить экономическую независимость и вернуть себе обратно цепочки поставок из Китая и других стран. Возможно, именно поэтому меня и выбрали [президентом]. "Сделаем Америку вновь великой", "Америка прежде всего" - называйте это, как хотите".
Лозунги Трампа, с которыми он шел на выборы в 2016 году, используются им и сегодня. Между тем, социологические исследования подтверждают, что желание американцев покупать все американское за последние три года только усилилось. Более того, поддерживать отечественных товаропроизводителей они готовы даже своим кошельком.
Общенациональный опрос, проведенный компанией Morning Consult в октябре 2017 года, показал, что 67% граждан США были согласны платить за американские товары больше, чем за такие же иностранные. А недавний опрос службы FTI Consulting продемонстрировал, что 78% американцев не стали бы возражать против повышения какой-либо компанией цен на свою продукцию, лишь бы она вывела производство из КНР.
В заявлении Байдена, которое почти слово в слово повторяет заявление Трампа, Китай упомянут неслучайно. Вашингтон ведет с Пекином торговую и информационную войну, и ничего не сказать в своем выступлении о Китае американский политик не мог.
Выдвигая свою инициативу, Байден говорил в аналогичном ключе и о России, утверждая, что она, как и КНР, "представляет угрозу национальной безопасности" США. Демократы давно убеждены, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году и помешала их кандидату Хиллари Клинтон одержать победу над республиканцем Трампом. Москва опровергала подобные обвинения.
Сигнал от трудоголика
Предвыборное наступление Байдена на экономическом фронте этим не ограничилось. Через день его избирательный штаб сообщил о подготовке рекомендаций большой группой экспертов, созданной им совместно с недавним соперником на демократических праймериз - сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, представляющим так называемое прогрессивное крыло партии. Ожидается, что компромиссные предложения, выработанные центристами и леволибералами, станут важнейшей частью социально-экономической программы Байдена, а кроме того, помогут сплотить демократический электорат накануне выборов 3 ноября.
Журнал Newsweek называет эту программу "наиболее радикальной" со времен "Нового курса" - экономической политики, проводившейся с 1933 года президентом Франклином Делано Рузвельтом в целях выхода из Великой депрессии. Кстати, некоторые американские исследователи, в частности профессор Ганеш Ситараман из Школы права Университета Вандербильта, дают этой политике определение "регулируемый капитализм и социальная демократия". Включение в сегодняшнюю программу Байдена некоторых идей Сандерса, а также другого представителя "прогрессистов" - сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - делает ассоциации с "Новым курсом" Рузвельта еще более оправданными.
По сведениям Newsweek, поступивший от Байдена сигнал к разработке такой программы был встречен его экономической командой не только с удивлением, но и с большим энтузиазмом. Еженедельнику показали обмен электронными письмами между участниками того совещания, проходившего в формате видеоконференции. "Неужели совершилось?" - спросил один из них. "Да. Сонный Джо проснулся", - ответил другой, используя прозвище, которое Байден получил от Трампа.
Сдвиг влево
Эта виртуальная встреча состоялась в конце апреля, - за месяц до начала социальных протестов, вызванных гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Поэтому усматривать в планах Байдена неприкрытый реверанс в сторону движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") было бы неправильно. Тем более что главная проблема, которую высветили эти события, заключается не в "системном расизме", а в "системном неравенстве" между богатыми и бедными, бороться с которым призывают "прогрессисты", в том числе Сандерс и Уоррен.
Команда Байдена согласилась включить в свою программу далеко не все их идеи, но все равно это стало большим шагом для политика-центриста, который во время первичных выборов не уставал повторять, что стоит на умеренных позициях. Если раньше он подчеркивал, что выступает против каких-то радикальных шагов, то сейчас заявляет о необходимости "революционных институциональных изменений". Казалось, еще вчера он встречал любое смелое предложение вопросом: "А как вы собираетесь за это платить?" - а сегодня уже не боится роста бюджетного дефицита.
В окружении Байдена поясняют, что его взгляды изменились в результате пандемии коронавируса, которая унесла жизни более 132 тыс. американцев и 40 млн оставила без работы. "Он пытается определить, что из опыта Великой депрессии можно было бы использовать для формирования политической повестки сегодняшнего дня", - рассказывал в интервью Newsweek Джаред Бернстин, экономический советник Байдена, работавший в аппарате его сотрудников в 2009-2011 годах, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.
Кроме того, ему приходится учитывать перемены внутри партии, усилившееся влияние ее прогрессивного крыла, смещение к левым взглядам демократического электората. Голоса многочисленных сторонников Сандерса понадобятся Байдену на выборах 3 ноября.
Партийный компромисс
Созданная ими совместная комиссия состояла из шести рабочих групп: по вопросам экономики, миграции, здравоохранения, образования, климата и борьбы с преступностью. В каждую из них входили пять экспертов со стороны Байдена и три от Сандерса. Среди них оказались, в частности, давние соратники Байдена - бывшие госсекретарь и министр юстиции США Джон Керри и Эрик Холдер, а также доверенное лицо Сандерса - член Палаты представителей от штата Нью-Йорк Александрия Окасио-Кортес, которая так же, как и сенатор из Вермонта, пропагандирует откровенно социалистические идеи.
Заседания сопровождались спорами, но были конструктивными. Результатами никто полностью доволен не был, однако в этом суть компромисса. Предложения Сандерса были приняты частично, но его сторонники считают, что и это уже хорошо. Влиятельный гражданский активист Ади Баркан заявил после этого, что "прогрессистам" и либералам "не следует отсиживаться дома" 3 ноября, а надо поддержать общего кандидата демократов.
В числе наиболее важных пунктов социально-экономической программы Байдена оказались повышение минимального размера оплаты труда до $15 в час, расширение выплат по социальному страхованию, предоставление доступа к программе медицинской помощи Medicare с 60, а не с 65 лет. Увеличение налогов на высокие личные и корпоративные доходы должно принести в госбюджет дополнительно $4 трлн в течение 10 лет.
Предусматривается списание долгов по кредитам за обучение в государственных университетах и муниципальных колледжах для людей с низкими доходами, трехкратное увеличение федеральных расходов на поддержку школ в беднейших районах, расширение финансирования программ жилищного строительства для неимущих. Из "Нового курса" Рузвельта позаимствована идея "страхования занятости", гарантирующая федеральные выплаты людям, которые лишились работы в результате кризиса или чрезвычайной ситуации, подобной нынешней пандемии коронавируса.
Самая либеральная
Ожидается, что все эти предложения войдут в предвыборную платформу демократов, которая будет одобрена на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин) 17-20 августа. По оценкам политологов, это будет "самый либеральный документ" за всю историю Демократической партии.
Неудивительно, что республиканцы назвали Байдена "знаменосцем социалистической повестки дня". До сих пор это было фирменным атрибутом Сандерса, который уже давно называет себя "демократическим социалистом".
Конечно, Байдену еще предстоит, как говорят американцы, "продать" свою экономическую программу избирателям. А учитывая, что с точки зрения коммуникативных способностей он далеко не Рузвельт, сделать это будет не так-то просто.
Тем не менее, разработка демократами масштабной экономической повестки в преддверии ноябрьских выборов не может не беспокоить лагерь республиканцев. Рассчитывая остаться в Белом доме еще на один четырехлетний срок, Трамп делает главную ставку на экономику. Теперь Байден пытается играть на его стороне площадки.
Иван Лебедев