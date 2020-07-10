Норвегия с 15 июля разрешит поездки более чем в 20 стран Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Норвегии с 15 июля снимут введенные из-за коронавируса ограничения на поездки более чем в 20 стран Европы. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба норвежского правительства.

Там указали, что с 15 июля ряд стран "Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны будут исключены из списка государств, в которые МИД Норвегии не рекомендует совершать поездки, кроме абсолютно необходимых".

Всего из списка будет исключена 21 страна, в том числе Франция, Великобритания, Греция, Италия, Испания, Польша, Чехия, Германия и другие. При путешествиях между ними и Норвегией не нужно будет находиться на карантине, уточнили в МИД. Ранее Норвегия уже открыла границы с Финляндией, Данией и Исландией. В Швецию с 15 июля поездки разрешены только в три региона - провинции Блекинге, Крунуберг и Сконе.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Норвегии увеличилось за сутки на 11, до 8 965. В течение последней недели прирост числа инфицированных в стране каждые сутки составлял менее 30, спад эпидемии продолжается. В Норвегии от последствий коронавируса умерли 252 человека, в больницы помещены восемь.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны в условиях пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. С 15 июня Норвегия с рядом ограничений открыла границы для поездок в страны Северной Европы.

6 апреля норвежское правительство объявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению кабинета министров, началось постепенное возобновление работы детсадов, школ, некоторых предприятий. Кроме того, был снят запрет на поездки на дачу.