Президент Сербии назвал бессмысленным прошедший видеосаммит по Косову

БЕЛГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал бессмысленными требования албанской стороны на прошедшем видеосаммите по вопросу непризнанного Косова с участием лидеров Германии, Франции, ЕС, Сербии и представителя Приштины.

"У нас был тяжелый разговор. Сербия здесь единственная, у которой другие точки зрения, верю, что Германия и Франция выступят со своим общим президентским заявлением, поскольку были вещи, на которые у нас не было одинакового взгляда. Албанская сторона вышла с требованиями, в ответ на которые я сказал, что если это все, о чем они хотят разговаривать, тогда это все полностью бессмысленно", - заявил сербский лидер в пятницу в эфире канала РТС после переговоров в Париже.