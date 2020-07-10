На Украине заведено еще четыре дела против Порошенко по заявлению Коломойского

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Офис генерального прокурора зарегистрировал четыре новых уголовных дела против экс-президента Украины Петра Порошенко по заявлению бывшего совладельца Приватбанка, бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщил журналистам в пятницу адвокат Порошенко Игорь Головань.

"По заявлению "обычного человека" по фамилии Коломойский офисом генпрокурора были зарегистрированы очередные четыре уголовных производства в отношении Петра Порошенко", - сказал адвокат, речь которого транслировал телеканал "Прямой".

По его словам, обвинения в адрес Порошенко касаются препятствования хозяйственной деятельности Приватбанка, разглашения банковской тайны банка, злоупотребления служебным положением, а также легализации доходов, полученных преступным путем.