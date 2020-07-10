МИД Грузии во второй раз вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. МИД Грузии вызвал посла Украины в Тбилиси Игоря Долгова для разъяснений по поводу заявлений, которые в четверг сделал экс-президент, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили о нелегитимности власти. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Грузии.

"На встрече грузинская сторона еще раз подчеркнула грузино-украинские стратегические и дружественные отношения и выразила обеспокоенность в связи с неприемлемыми заявлениями в адрес грузинской власти со стороны официального лица Украины (Саакашвили - прим. ТАСС). Было отмечено, что подобные действия, которые также являются нарушением грузинского законодательства, наносят значительный ущерб отношениям двух стран", - сказано в сообщении.

Посол в свою очередь заверил, что ознакомит Киев с позицией Тбилиси. Кроме того, заявления Саакашвили обсудили главы МИД Грузии и Украины по телефону. Украинский министр выразил обеспокоенность в связи со случившимся и дал обещание разобраться в произошедшем, добавили в МИД Грузии.

Саакашвили в четверг на своей странице в Facebook опубликовал обращение к гражданам Грузии, в котором сказал, что вместе с ними будет бороться на предстоящих парламентских выборах против действующей власти и назвал правительство республики нелегитимным.

В отношениях Грузии и Украины возникли разногласия после того, как президент Владимир Зеленский 7 мая назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета Нацсовета реформ. В ответ Тбилиси отозвал из Киева посла. Позже премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявлял, что проследит, как Украина будет удерживать Саакашвили от вмешательства во внутренние дела Грузии.

В июне Саакашвили в Facebook опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре. Он также заявил, что "не собирается смотреть на уничтожение Грузии", а сам на выборах будет "на передовой". Тогда в МИД Грузии впервые был вызван посол Украины в Тбилиси Игорь Долгов для объяснений.