Главный прокурор обвинил президента Болгарии в недопустимом вмешательстве

СОФИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев выступил в пятницу с заявлением, в котором подчеркнул, что "прокуратура Болгарии подвержена беспрецедентному <...> давлению со стороны президента страны Румена Радева и обслуживающих его политических формаций".

"Вчера Радев сказал, что болгарская прокуратура - мафия. Таким образом Радев стал союзником олигархов и политиков, которые ограбили болгарский народ. Сегодня мы здесь, чтобы заявить - мы продолжим работать. Прокуратура стала другой. Время двойных стандартов закончилось. Люди хотят справедливости. Хотят, чтобы в тюрьмах сидели коррумпированные политики, а не только бедные граждане. Мы находимся на стороне обыкновенных болгарских граждан. Зависимы только от закона", - указал Гешев.

Прокурор призвал президента дать ясный ответ о том, знал ли он о нарушениях закона, допущенных секретарем по правовым вопросам и антикоррупции президента Пламена Узунова и советника по вопросам обороны и безопасности Илия Милушева, первый из которых обвинен в злоупотреблении служебным положением, а второй - в разглашении секретной информации.

"Единственный недосягаемый человек в Болгарии - именно президент (в соответствии с конституцией президент республики пользуется иммунитетом - прим. ТАСС). Мы подождем решение конституционного суда о его иммунитете. Мы готовы подождать и окончания его мандата. Радев уронил престиж всего государства, утверждая, что прокуратура - это мафия", - указал Гешев.

В четверг президент Болгарии выступил на спонтанной акции, которая была проведена его поддержку, обвинив прокуратуру в защите мафии. "Болгарская мафия достигла невозможного - объединила против себя почтенных людей. Все вместе мы должны вытеснить мафию из исполнительной власти. Выбросить мафию из прокуратуры, которую она использует в виде щита и для политических репрессий. Болгарская мафия бесцеремонна, потому что мы ее долго терпели, потому что долго были зрителями своей собственной жизни, потому что очень долго терпели ложь с телеэкрана", - сказал Радев.

В пятницу в болгарской столице пройдут очередные массовые акции - одна в поддержку президента республики, другая в поддержку правительства страны.