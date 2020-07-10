Нидерланды намерены подать в ЕСПЧ иск к России в связи с крушением MH17

ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Голландское правительство приняло решение подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ролью страны в крушении рейса MH17. Об этом сообщил в пятницу МИД Нидерландов.

"Подавая это межгосударственное ходатайство, правительство делится всей доступной и имеющей отношение к делу информацией о крушении MH17", - говорится в распространенном заявлении. Эти документы также будут приобщены к индивидуальным искам к РФ родственников жертв крушения.

Параллельно, отмечается в документе, голландское правительство придает большое значение продолжению встреч с российской стороной по вопросу государственной ответственности. Цель этих встреч заключается в том, чтобы "найти справедливое решение в связи с колоссальными страданиями и ущербом, нанесенным крушением MH17", сказали в МИД.