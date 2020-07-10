В Турции не исключают, что собор Святой Софии могут открыть для молитв 11 июля

ТАСС, 10 июля. Собор Святой Софии в Стамбуле может начать принимать мусульман для ежедневных молитв (намазов) уже с субботы. Такое мнение высказал в пятницу адвокат Селями Караман, подавший в Госсовет Турции иск о пересмотре статуса собора.

"Мы представили суду в качестве прецедента случай с мечетью Карие (византийская церковь в Стамбуле, имевшая статус музея с 1948 по 2019 год - прим. ТАСС). Суд принял его. Так что по закону в течение 30 дней нынешнее решение должно вступить в силу. Однако 30-дневный срок в данном случае в имеющейся юридической практике может быть необязательным, так что решение [о начале молитв в соборе] может вступить в силу в первый же день", - сказал он в эфире телеканала CNN Turk.

Караман отметил, что это "его личное мнение, но с завтрашнего дня (с субботы - прим. ТАСС) нужно начать [мусульманские] молебны" в Святой Софии.

Ранее Государственный совет Турции отменил постановление турецкого правительства о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея. Таким образом, власти республики получили законную возможность сменить статус Айя-Софии с музея на мечеть. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.