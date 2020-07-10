CNN: губернатор Юты ввел в штате режим ЧС из-за протестов

ТАСС, 10 июля. Губернатор штата Юта Гэри Герберт объявил режим чрезвычайной ситуации из-за протестов в столице штата городе Солт-Лейк-Сити. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Представитель губернатора Юты Брук Шеффлер заявила, что режим ЧС продлится до 11:59 (20:59 мск) 13 июля.

Протесты в Солт-Лейк-Сити вспыхнули, после того как окружной прокурор признал не требующим уголовного разбирательства убийство в мае 2020 года сотрудниками полиции Бернардо Паласиоса Карбахаля. По данным СNN, 23 мая полицейские Солт-Лейк-Сити застрелили 22-летнего мужчину, который угрожал оружием на улице.

Решение о правомочности действий полиции вызвало протесты в столице Юты в июле этого года. Демонстранты атаковали здание городской прокуратуры, а также применили слезоточивый газ против полиции. В результате столкновений один из полицейских получил ранения и был доставлен в больницу, двое демонстрантов были арестованы.

Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и непропорционального применения силы полицией вспыхнули во многих районах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции впоследствии были уволены, им предъявлены обвинения. В ходе массовых акций для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.