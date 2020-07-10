Финляндия частично продлила ограничения на пересечение границы с Россией до 11 августа

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Финляндии приняло решение продлить часть ограничительных мер на своих границах для ряда стран, в том числе РФ, до 11 августа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

"17 марта государственный совет Финляндии принял решение о временном закрытии пунктов пропуска на границах страны из-за пандемии коронавируса. Пандемия продолжается, поэтому действие этой меры необходимо продлить до 11 августа", - говорится в сообщении.

С 13 июля Финляндия откроет границы для поездок в почти 20 европейских стран. Среди государств, в которые и из которых можно будет путешествовать без ограничений, - Бельгия, Швейцария, Италия, Австрия, Греция, Словакия, Кипр, Андорра и другие. Критерием для снятия ограничений является до восьми новых случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение предшествующих двух недель. Каждые две недели ситуация будет рассматриваться повторно.

Вместе с тем ограничения по въезду в Финляндию будут продлены для Швеции, Испании, Португалии, Польши, Франции, Чехии, Великобритании и некоторых других стран. Кроме того, будут разрешены поездки по работе и неотложным обстоятельствам между Финляндией и рядом третьих стран, в том числе Алжиром, Грузией, Руандой, Таиландом, Уругваем, Японией, Австралией. Всего речь идет об 11 государствах, России в этом списке нет.

В аэропортах для граждан стран, с которыми Финляндия еще не открыла границы, будет возможность транзита и, кроме того, в Финляндию смогут приехать, независимо от национальности, члены семьи финских граждан. Как пояснили ТАСС в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, речь здесь идет только о супругах и несовершеннолетних детях, а также родителях несовершеннолетних детей. "Кроме того, российская граница сейчас закрыта для выезда оттуда по визам, за рядом исключений", - добавили там.

Коронавирус в Финляндии

В Финляндии число новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки увеличилось в пятницу на 6, до 7 279. С начала пандемии зафиксировано 329 летальных исходов. Замедление темпов пандемии в стране продолжается, за прошедшую неделю прирост новых случаев по стране составлял менее 10 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Балтии и государства Северной Европы, за исключением Швеции.