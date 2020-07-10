Bloomberg: Вашингтон готовит заявление по ситуации в Южно-Китайском море

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа готовится на будущей неделе выступить с заявлением по вопросу об усилившейся напряженности между США и КНР в Южно-Китайском море. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Bloomberg со ссылкой двух не названных по именам осведомленных лиц.

"США выразили озабоченность по поводу решения Китая провести военные учения в спорных водах в районе Парасельских островов, - отметило агентство. - Министерство обороны США охарактеризовало эти действия как "незаконные" и, как сообщил осведомленный источник, беседовавший на условиях анонимности, США намерены изложить свою позицию по этому вопросу на следующей неделе".

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай проводит военные учения в районе спорных островов в Южно-Китайском море в соответствии со своим исконным суверенным правом и не приемлет критику этих действий от США, которые являются главным дестабилизирующим фактором в регионе. Как он уточнил, оспариваемые у Китая другими государствами Парасельские острова (Сиша) - "исконная китайская территория", по данному вопросу "не существует абсолютно никаких пререканий".

Парасельские острова и расположенный по соседству архипелаг Спратли (Наньша) много лет остаются предметом многонационального регионального конфликта. Основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины.

В минувшее воскресенье Тихоокеанское командование ВВС США сообщило, что американские войска провели в Южно-Китайском море маневры с участием авианосцев Nimitz и Ronald Reagan, а также стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress.