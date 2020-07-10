Трамп: США разрабатывают ракету, которая в 17 раз быстрее своих аналогов в мире

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент аналоги. Об этом рассказал в пятницу президент США Дональд Трамп в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании.

"На стадии разработки у нас есть очень много интересного. <...> У нас есть ракета, которая в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета. <...> Она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить. У нас есть такое, о чем даже никто и подумать не может", - сказал президент.

Он напомнил, что США за последнее время потратили $2,5 трлн на свои ВС. "У нас лучшая военная техника, которой кто-либо обладал в мире", - полагает Трамп.

В середине мая президент заявлял, что Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету". По его утверждению, создаваемая США ракета будет "самой быстрой в мире". Трамп тогда не привел подробностей.